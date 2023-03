हैदराबाद के प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर 7 फायर टेंडर मौजूद, सामने आया वीडियो

Highlights गोदाम में प्लास्टिक का कचरा रखा गया था। गोदाम हैदराबाद के कालापत्थर थाने के अंतर्गत अंसारी रोड पर स्थित है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

हैदराबादः तेलंगाना के हैदराबाद स्थित एकप्लास्टिक अपशिष्ट गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में प्लास्टिक का कचरा रखा हुआ था। गोदाम हैदराबाद के कालापत्थर थाने के अंतर्गत अंसारी रोड पर स्थित है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

7 फायर टेंडर मौके पर मौजद हैं और दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आए वीडियो में गोदाम में रखे प्लास्टिक के कचरे को धूं-धूं कर जलते देखा जा सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक 90 फीसदी तक आग पर काबू पा लिया गया है। देखें वीडियो

#WATCH | Hyderabad: Massive fire broke out at a plastic waste godown at Ansari road in Kalapathar PS limits. The cause of the fire is unknown & under investigation. Around 7 fire tenders reached the spot. Almost 90% of fire is extinguished. No casualties reported: Shaik Jahangir,… https://t.co/Sy3UR8MSOlpic.twitter.com/mjSAd1daCs