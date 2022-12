खून जमा देने वाली ठंड में भी सियाचिन में कैसे डटे हैं भारतीय सेना के जवान, देखें वीडियो

Highlights बेहद मुश्किल हालात हैं सियाचिन में भारतीय सेना माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी डटी है सियाचिन में सबसे बड़ा दुश्मन मौसम है

नई दिल्ली: पहाड़ों पर इस समय खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे उंचे युद्ध क्षेत्र का तापमान तो इस समय माइनस 21 डिग्री सेल्सियस है। रात में यह तापमान माइनस 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है। लेकिन इस बेहद कठिन मौसम में भी भारतीय सेना के जवान सीमा पर सीना तान कर खड़े हैं और मौसम से जिंदगी की जंग लड़ते हुए देश की सुरक्षा में लगे हैं।

भारतीय सेना की राजपूताना राईफल्स की तरफ से ट्वीट करके एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया गया है जिसमें जवान भयंकर बर्फबारी में भी सियाचिन में गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊंचाई पर तेजी से चलती बर्फीली हवा के बीच भी भारतीय सेना के जवान एक दुसरे के साथ एक सीधी रेखा में चल रहे हैं। बीच-बीच में जवान जांघों तक बर्फ में धंस जाते हैं लेकिन फिर भी उनका हौसला नहीं टूटता।

Indian Army at the world's highest battlefield - The Siachen Glacier. Salute and respect to the brave soldiers of the Indian Army who protect us. Jai Hind🇮🇳 #IndianArmy #HeroesInUniform pic.twitter.com/2veKIxvRF3

ऐसा ही एक वीडियो भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड की तरफ से भी जारी किया गया है जिसमें जवान भयंकर बर्फ और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दुश्मन से लोहा लेने का अभ्यास करते नजर आते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए सेना की ट्रेनिंग कमांड ने लिखा है कि बर्फीले युद्धक्षेत्र एक चुनौती हैं लेकिन कोई भी चुनौती सेना के माउंटेन वॉरियर्स के लिए बड़ी नहीं है।

“We are Ready”



Come Winters #HAWS gears up for Winter Warfare Course. Safeguarding the frozen frontiers is challenge, but No challenge is too big for #MountainWarriors.#Gulmarg#ARTRAC#IndianArmy@adgpipic.twitter.com/FVlpTEBZVb