Holiday Calendar 2026: कब होगी त्योहारों की छुट्टी और कब बंद रहेंगे बैंक? जानिए साल 2026 की पूरी अवकाश सूची

Holiday Calendar 2026: दिसंबर का महीना चल रहा है और नया साल बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 2026 के लिए छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें अनिवार्य (राजपत्रित) छुट्टियों का एक सेट और वैकल्पिक/प्रतिबंधित छुट्टियों का एक बड़ा ग्रुप शामिल है।

ये तय छुट्टियाँ हैं जब पूरे भारत में सरकारी दफ़्तर, कई बैंक और सार्वजनिक संस्थान बंद रहेंगे:

गणतंत्र दिवस- सोमवार, 26 जनवरी 2026

स्वतंत्रता दिवस- शनिवार, 15 अगस्त 2026

गांधी जयंती- शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026

क्रिसमस- शुक्रवार, 25 दिसंबर 2026

इसके अलावा, राजपत्रित सूची में कई अन्य महत्वपूर्ण त्योहार और धार्मिक छुट्टियाँ शामिल हैं।

तय सूची के अलावा, वैकल्पिक छुट्टियों की एक लंबी सूची है। कर्मचारी (खासकर केंद्रीय कार्यालयों में) अक्सर उनमें से कुछ चुन सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय या धार्मिक रीति-रिवाजों के लिए लचीलापन मिलता है।

इसमें भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए कई त्योहार, क्षेत्रीय रीति-रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं।

2026 में प्रमुख त्योहार और उत्सव

यहां 2026 के लिए पहले से तय कुछ प्रमुख त्योहारों की तारीखें दी गई हैं, जो यात्रा, उत्सव या परिवार के साथ समय बिताने की योजना बनाने में उपयोगी होंगी।

होली: बुधवार, 4 मार्च 2026

राम नवमी: गुरुवार, 26 मार्च 2026

महावीर जयंती: मंगलवार, 31 मार्च 2026

गुड फ्राइडे: शुक्रवार, 3 अप्रैल 2026

बुद्ध पूर्णिमा: शुक्रवार, 1 मई 2026

दशहरा (विजयादशमी): मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026

दिवाली (दीपावली): रविवार, 8 नवंबर 2026

गुरु नानक जयंती: मंगलवार, 24 नवंबर 2026

इसके अलावा, स्थानीय रीति-रिवाज या व्यक्तिगत पसंद के आधार पर कई और त्योहार प्रतिबंधित-छुट्टियों की सूची में होंगे।



इतनी सारी तारीखें पहले से तय होने के कारण, आप लंबे वीकेंड या त्योहारों की छुट्टियों के आसपास छुट्टियाँ, यात्राएँ या पारिवारिक कार्यक्रमों की योजना बना सकते हैं।

पारिवारिक समारोह, शादियाँ, उत्सव

यह जानना कि प्रमुख छुट्टियाँ या त्योहार कब पड़ते हैं, आपको बिना किसी अप्रत्याशित टकराव के शादियों, मिलन समारोहों या पारिवारिक मुलाकातों को शेड्यूल करने में मदद करता है।

काम से छुट्टी, बैंकिंग, ऑफिशियल काम की प्लानिंग

क्योंकि सरकारी ऑफिस, बैंक और कई संस्थान इन गजेटेड छुट्टियों को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि वे कब बंद रहेंगे, जो डॉक्यूमेंट के काम, फाइनेंशियल कामों या अपॉइंटमेंट के लिए उपयोगी होगा।

लचीलेपन वाले त्योहार

ऑप्शनल छुट्टियों से लोग अपने लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय या धार्मिक मौकों को मना सकते हैं — भले ही वे राष्ट्रीय छुट्टियां न हों। यह लचीलापन भारत की विविधता को दिखाता है।

कुछ त्योहार, खासकर इस्लामिक त्योहार जैसे ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम या मिलाद-उन-नबी, चांद दिखने पर निर्भर करते हैं, इसलिए स्थानीय घोषणाओं के आधार पर तारीखें बदल सकती हैं।

कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्रीय सूची के अलावा अतिरिक्त क्षेत्रीय छुट्टियां हो सकती हैं। इसलिए स्थानीय/राज्य-स्तरीय कैलेंडर भी देखे जाने चाहिए।

2026 का छुट्टियों का कैलेंडर राष्ट्रीय त्योहारों से लेकर सामुदायिक समारोहों और ऑप्शनल आयोजनों तक, देखने के लिए बहुत कुछ देता है।

जल्दी प्लानिंग करना, स्थानीय घोषणाओं की जांच करना, और ऑप्शनल छुट्टियों को ध्यान में रखना आपको इन दिनों का सबसे ज़्यादा फायदा उठाने में मदद कर सकता है, चाहे आप आराम करना चाहें, यात्रा करना चाहें, परिवार के साथ समय बिताना चाहें या त्योहार मनाना चाहें।

