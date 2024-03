Holi 2024: आज सुबह नहीं बल्कि दोपहर को चलेगी मेट्रो, DMRC ने जारी किया शेड्यूल

Holi 2024: पूरे देश में 25 मार्च 2024 को होली का जश्न मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में होली का त्योहार देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने खास एडवाइजरी जारी की है। डीएमआरसी ने होली के दिन मेट्रो के समय को लेकर बदलाव किया है जिसके अनुसार, दिल्ली मेट्रो सेवाएं होली (आज, 25 मार्च) को दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगी।

हालाँकि, गैर-टर्मिनल स्टेशनों पर सेवाएं बहुत देर से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि टर्मिनल स्टेशनों से परिचालन दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा।

डीएमआरसी ने एक बयान में कहा, "होली त्योहार के दिन, 25 मार्च (सोमवार) को रैपिड मेट्रो/एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर 2.30 बजे तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।"

METRO TRAIN SERVICES TO START AT 2:30 PM ON HOLI



On the day of the ‘Holi festival, i.e. 25th March, 2024 (Monday), Metro services will NOT be available till 2:30 PM on all Lines of the Delhi Metro including Rapid Metro/Airport Express Line.