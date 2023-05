संजीवनी घोटाले पर आप चुप क्यों हैं पायलट जी?, जोधपुर में कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग

By भाषा | Published: May 19, 2023 07:12 AM

पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सत्ता को लेकर जारी रस्साकशी के बीच ये होर्डिंग लगाये गये हैं।

संजीवनी घोटाले पर आप चुप क्यों हैं पायलट जी?, जोधपुर में कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग