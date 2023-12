'यूपी, बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं', डीएमके सांसद के विवादित बयान पर मचा सियासी हंगामा

Highlights पुरानी क्लिप में डीएमके सांसद ने कहा, यूपी, बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं द्रमुक सांसद की टिप्पणी की एक पुरानी क्लिप वायरल हो गई है इस क्लिप को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने साझा किया है

नई दिल्ली: डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। द्रमुक सांसद की टिप्पणी की एक पुरानी क्लिप वायरल हो गई है और इसे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने साझा किया है, जिन्होंने द्रमुक सांसद के खिलाफ नहीं बोलने के लिए दोनों राज्यों के भारतीय ब्लॉक नेताओं की आलोचना की।

पुरानी क्लिप में, मारन ने अंग्रेजी सीखने वाले और केवल हिंदी सीखने वाले लोगों की तुलना की और कहा कि पहले लोग आईटी कंपनियों में चले जाते हैं जबकि दूसरे लोग छोटी-मोटी नौकरियां करते हैं। बिहार के लोगों पर डीएमके सांसद की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पटना से भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीएमके नेताओं को बिहार के लोगों का अपमान करना बंद करना चाहिए।

बीजेपी सांसद ने कहा, "नीतीश कुमार, जो उनके INDI गठबंधन के सदस्य हैं, के नेतृत्व में राज्य की हालत के कारण बिहार के लोग वहां जाने के लिए मजबूर हैं।" शहजाद पूनावाला ने इंडिया ब्लॉक पर देश के लोगों को जाति, भाषा और धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और डीएमके सांसद के खिलाफ गठबंधन की "निष्क्रियता" की आलोचना की।

पूनावाला ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "एक बार फिर फूट डालो और राज करो का कार्ड खेलने का प्रयास।" भाजपा नेता ने दयानिधि मारन द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और कहा कि जब अन्य नेताओं की कार्रवाई पर विचार किया जाता है तो यह टिप्पणी कोई संयोग नहीं है।

उन्होंने दयानिधि मारन की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश और बिहार के इंडिया ब्लॉक के नेताओं की आलोचना की और पूछा कि वे चुप क्यों हैं। पूनावाला ने पूछा, "क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस, सपा, अखिलेश यादव सभी दिखावा करेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है? वे कब स्टैंड लेंगे?"

Once again an attempt to play the Divide & Rule card First Rahul Gandhi insulted North Indian voters Then Revanth Reddy abused Bihar DNA Then DMK MP Senthil Kumar said “Gaumutra states” Now Dayanidhi Maran insults Hindi speakers and North Abusing Hindus / Sanatan, then… https://t.co/tYWnIAsnvK pic.twitter.com/8Krb1KmPEP

वहीं डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, "करुणानिधि की पार्टी डीएमके है. डीएमके सामाजिक न्याय में विश्वास करती है। अगर उस पार्टी के किसी नेता ने यूपी और बिहार के लोगों के बारे में कुछ कहा हो तो बताएं। यह निंदनीय है। हम इससे सहमत नहीं हैं।"

#WATCH | Patna, Bihar: On DMK MP Dayanidhi Maran's Statement, Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav says, "Karunanidhi's party is the DMK. The DMK believes in social justice. If any leader of that party has said something about the people of UP and Bihar, then it is condemnable. We do… pic.twitter.com/qtEuDUOYcr