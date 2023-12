गोवा हवाईअड्डे पर तमिल महिला के 'अपमानित' होने पर स्टालिन ने कहा- 'हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं"

Highlights एमके स्टालिन ने गोवा हवाई अड्डे पर एक तमिल महिला के "अपमान" की निंदा की उन्होंने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है और यह "चिंताजनक" है उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि उनका काम सुरक्षा बनाए रखना है न कि "हिंदी की शिक्षा देना"

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने गोवा हवाई अड्डे पर एक तमिल महिला के "अपमान" की निंदा की, जब उसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक कर्मी से कहा कि वह हिंदी नहीं जानती है। उन्होंने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है और यह "चिंताजनक" है कि लोगों को अन्यथा मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

स्टालिन ने एक्स पर लिखा, "गैर-हिंदी भाषी राज्यों के यात्रियों को हिंदी न जानने के कारण सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा उत्पीड़न का सामना करने और इस गलत धारणा को स्वीकार करने के लिए मजबूर किए जाने की बार-बार होने वाली घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रीय भाषा है।"

The recurring incidents of passengers from non-Hindi speaking states facing harassment by #CISF personnel for not knowing Hindi and being forced to accept the misguided notion that Hindi is the national language of India are deeply concerning. As the passenger Sharmilaa rightly…