हिमंत बिस्वा सरमा 'अडानी' वाले ट्वीट पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर करेंगे मानहानि का मुकदमा, बोले, "भारी ठेस पहुंची है"

Highlights हिमंत बिस्वा सरमा अब राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज करेंगे मानहानि का मुकदमा सरमा, राहुल गांधी द्वारा 'अडानी' संबंधी ट्वीट में उनका नाम शामिल किये जाने से आहत हैं सीएम सरमा ने कहा कि वो 14 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे

गुवाहाटी: मानहानि केस में दोषी सिद्ध होने के बाद केरल के वायनड संसदीय सीट से संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिये गये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी फिर से एक नये मामले में मानहानि मुकदमे के आरोपी हो सकते हैं। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को ऐलान किया है कि वो राहुल गांधी द्वारा 'अडानी' के संबंध में किये गये विवादित ट्वीट में उनका नाम शामिल किये जाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे।

असम की राजधानी गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि वो 14 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। सरमा ने मानहानि केस दायर करने के लिए 14 अप्रैल की तारीख इस कारण से बताई क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुवाहाटी दौरा संपन्न हो जाए, उसके बाद वो राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने जो कुछ भी ट्वीट किया, वह बेहद अपमानजनक है। बेहद ठेस पहुंची है मुझे। इसलिए जब पीएम मोदी असम का दौरा करके चले जाएंगे तब हम उनका माकूल जवाब देंगे।" सीएम सरमा ने पत्रकारों से कहा, "निश्चित रूप से राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी में मानहानि का मामला दायर किया जाएगा क्योंकि वो लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

मालूम हो कि राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में कांग्रेस छोड़ने वाले उन नेताओं पर तीखी टिप्पणी की है, जो हाल ही में या तो भाजपा में शामिल हुए या फिर भाजपा की विचारधारा की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बीते शनिवार को अडानी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए कई पूर्व कांग्रेसी नेताओं का नाम लेते हुए ट्वीट करके तीखा कटाक्ष किया था।

राहुल गांधी ने ट्वीट में 'अडानी' नाम को शामिल करते हुए ऐसी तस्वीर साझा की थी, जिसमें न केवल अडानी बल्कि गुलाम नबी 'आजाद', ज्योतिदित्य 'सिंधिया', 'किरण' कुमार रेड्डी, 'हिमंत' बिस्वा सरमा और 'अनिल' एंटनी के नाम भी शामिल थे। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था, "सच्चाई छुपाते हैं, इसलिए रोज़ भटकाते हैं! सवाल वही है - अडानी की कंपनियों में ₹20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं?"

वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए सरमा ने भी फौरन ट्वीट कर जवाब दिया और कहा, "यह हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से अपराध की आय को कहां छुपाया है और आपने कई बार कैसे ओतावियो क्वात्रोची को भारतीय न्याय के शिकंजे से बचने दिया। हम कोर्ट ऑफ लॉ में मिलेंगे।"

