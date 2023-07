हिमाचल पर आई आफत, जलप्रलय के बीच पीने के पानी की किल्लत, दूध-ब्रेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाने से मुसीबत बढ़ी

Highlights हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी बारिश से भारी तबाही हुई है दूध-ब्रेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं शिमला को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और जगह-जगह तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज्य के प्रमुख शहरों में पानी की भीषण किल्लत हो गई है। नदियों के तेज बहाव के कारण पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं जिसके कारण लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

लगातार भारी बारिश के बीच शिमला को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) टैंकरों के माध्यम से लोगों को पानी की आपूर्ति कर रहा है। शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि आपदा के कारण राज्य को बहुत नुकसान हुआ है। चाहे जल योजनाएं हों, सड़कें हों या बांध हों सबको नुकसान हुआ है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि शिमला में निजी टैंकर किराये पर लिए गए हैं और नगर निगम के टैंकर भी पानी मुहैया करा रहे हैं।

#WATCH | Himachal Pradesh: Shimla faces drinking water scarcity amid severe incessant rainfall. Shimla Jal Prabandhan Nigam Ltd (SJPNL) supplies water to people through tankers. pic.twitter.com/lUuGSFxmBV