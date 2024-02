Himachal Pradesh: कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर स्पीकर का फैसला, 'दल-बदल' कानून के तहत सदस्यता हुई रद्द

Highlights हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों पर सुनाया फैसला कांग्रेस के बागी 6 विधायकों की सदस्यता हुई रद्द स्पीकर ने 30 पन्नों का आदेश जारी किया

Himachal Pradesh: राज्यसभा चुनाव 2024 में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता पर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उनकी सदस्यता रद्द हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ उन्हें याचिका मिली थी।

स्पीकर ने कहा कि 6 विधायकों ने चुनाव कांग्रेस से लड़ा और दलबदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ उन्होंने 30 पेज के आदेश में काफी विस्तार से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने आगे कहा कि उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं है।

इनकी सदस्यता हुई रद्द

इस सूची में बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, र्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा और लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर का नाम शामिल है।

दूसरी तरफ नेतृत्व परिवर्तन की मांग करे रहे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के घर के बाहर उनके समर्थक भी इकट्ठा हो गए हैं। बीते बुधवार को मौजूदा कबीना मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू सरकार से इस्तीफा देने का प्रस्ताव सुबह दिया, लेकिन शाम होते-होते पर्यवेक्षकों और राज्य के प्रभारी के साथ हुई बैठक के बाद इस्तीफा वापस ले लिया।

