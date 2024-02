Himachal Pradesh: 'राज्यसभा चुनाव न जीत पाने का दुख, लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव मिलकर लड़ेंगे', PCC अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कहा

Highlights हिमाचल प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कहा, 2024 में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी जनीतिक उठापटक के बीच पर्यवेक्षकों ने 6 मेंबर की कॉर्डिनेशन कमेटी बनाने का ऐलान किया इस कॉर्डिनेशन कमेटी में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे

Himachal Pradesh: प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने बीते दिनों राज्यसभा चुनाव 2024 में कांग्रेसी उम्मीदवार का न जीत पाना दुख की बात है। लेकिन, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी मिलकर लड़ेगी। वहीं, राजनीतिक उठापटक के बीच पर्यवेक्षकों ने इसके मद्देनजर 6 मेंबर की कॉर्डिनेशन कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कॉर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ही प्रेसिडेंट रहेंगी, उप मुख्यमंत्री और अन्य सदस्य भी शामिल होंगे।

प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, इसकी जानकारी पर्यवेक्षकों ने बैठक के बाद प्रेसवार्ता कर दी। वहीं, हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "राज्यसभा के चुनाव में पार्टी को सीटें खोने का अफसोस है। पार्टी विधायकों से बात की गई है और इसे लेकर आपस में एक सहमति बनी है। 6 मेंबर की कॉर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। कॉर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ही प्रेसिडेंट रहेंगी, उप मुख्यमंत्री और अन्य सदस्य भी शामिल होंगे।"

https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: When asked if CM Sukhu will remain CM for 5 years, Congress observer DK Shivakumar says, "Congress government is there and Sukhu is the CM. All the MLAs want Congress government for 5 years...No operation Lotus here." https://t.co/gpON1UJ8oU">pic.twitter.com/gpON1UJ8oU