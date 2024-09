Shimla Masjid Case: सुन्नी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, कुल्लू-मनाली में बाजार बंद; शिमला मस्जिद विरोध की आग में जल रहा हिमाचल

Shimla Masjid Case: पहाड़ों की गोद में बसा खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश इस समय विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा है। शिमला और मंडी में स्थित मस्जिदों के विरोध के कारण पूरे राज्य में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। शनिवार, 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और सुन्नी शहर में विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया गया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है।

गौरतलब है कि सुन्नी शहर में बाजार बंद रहे क्योंकि सुन्नी व्यापार मंडल ने संजौली मस्जिद विवाद पर 'बंद' का आह्वान किया है। सुन्नी व्यापार मंडल के सदस्य संजौली मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सुन्नी शहर के बाजार में एकत्र हुए। इस दौरान पुलिस बल तैनात है।

#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: Markets closed in Sunni town as Sunni Vyapar Mandal calls for a 'Bandh' over the Sanjauli mosque row pic.twitter.com/rJP2vP7l3L

वहीं, शिमला की संजौली मस्जिद विवाद पर कुल्लू में भी व्यापार मंडल के 'बंद' के आह्वान के कारण बाजार बंद रहे। साथ ही मनाली के बाजार भी शनिवार सुबह से बंद किए गए हैं। शहर की मार्केट में सिर्फ पुलिस बल नजर आ रहा है और सारी दुकाने बंद है।

#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: Members of Sunni Vyapar Mandal gather in the market of the Sunni town to protest over the Sanjauli mosque https://t.co/bnYreTr1vKpic.twitter.com/oAYeWBKRzL