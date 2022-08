हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022ः कांग्रेस को झटका, विधायक काजल और राणा बीजेपी में शामिल, नड्डा से मिले, कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित किया

Highlights पवन कुमार काजल कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वहीं लखविंदर राणा नालागढ़ से विधायक हैं। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। काजल कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष थे।

नई दिल्लीः हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जल्द होने वाला है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक पवन कुमार काजल और लखविंदर सिंह राणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। काजल कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वहीं राणा नालागढ़ से विधायक हैं।

बीजेपी में शामिल होने के बाद पवन काजल और लखविंदर सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस ने पार्टी नेता पवन काजल और लखविंदर राणा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया।

Himachal Pradesh | Congress expels party leaders Pawan Kajal and Lakhvinder Rana from party membership for six years for "anti-party" activities pic.twitter.com/chK9P414CQ