Video: हिमाचल जाने की सोच रहे हैं तो देख लें ये वीडियो, 190 से अधिक सड़कें बंद, हर तरफ तबाही, लापता हैं 45 लोग

Highlights 45 लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान शनिवार को फिर से शुरू हो गया मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में सात अगस्त तक भारी बारिश का 'येलो' अलर्ट जारी किया है हिमाचल प्रदेश में 190 से अधिक सड़कें बंद हो गईं हैं

Himachal Pradesh cloudburst and landslides: हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन के कारण तबाही मची हुई है। इन सबके बीच लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्य में खराब मौसम की स्थिति से सैकड़ो पर्यटक भी जहां-तहां फंसे हुए हैं। गर्मी से कुछ राहत की तलाश कर रहे लोग अक्सर पहाड़ों में आते हैं लेकिन इस बार ये उनके लिए खतरनाक हो गया है। शिमला, मनाली, कसोल जैसी जगहों पर दिल्ली एनसीआर से बड़े पैमाने पर पर्यटक जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसमें अगर आप भी हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हों तो बेहतर होगा कि इसे कैंसल कर दें और घर बैठकर ही छुट्टियों का आनंद लें।

