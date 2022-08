Himachal Pradesh: भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने से हिमाचल का बुरा हाल, 21 की मौत और 12 घायल, 6 लापता, देखें वीडियो

Highlights हादसे में 12 घायल हो गए और 6 लापता हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक सुदेश कुमार मोख्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम संबंधी 36 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

शिमलाः हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में कम से कम 21 की मौत हो गई। इस हादसे में 12 घायल हो गए और 6 लापता हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति, भूस्खलन और दुर्घटनाएं जारी हैं।

Himachal Pradesh | 21 dead, 12 injured, 6 missing in the last 24 hours as heavy rainfall continues to trigger flashflood situations, landslides & accidents in the state: State Disaster Management Authority — ANI (@ANI) August 20, 2022

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक सुदेश कुमार मोख्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। मोख्ता ने कहा कि भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान मंडी, कांगड़ा और चंबा जिले में हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम संबंधी 36 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

उन्होंने कहा कि मंडी में मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग और शोघी में शिमला-चंडीगढ़ राजमार्ग सहित 743 सड़कों को जलभराव के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि अकेले मंडी जिले में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 13 लोगों की मौत हो गई और पांच लापता हो गए।

Himachal Pradesh | Next 5 days to see moderate to heavy rain. Orange alert has been issued for the next 12 hours for whole state, yellow alert for the rest of the days till August 24: Bui Lal, IMD Director of State pic.twitter.com/6kctGsST1Y — ANI (@ANI) August 20, 2022

उन्होंने बताया कि गोहर विकास खंड के काशान गांव में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और पुलिस द्वारा चार घंटे तक चलाये गये तलाशी अभियान के बाद एक परिवार के आठ सदस्यों के शव उनके घर के मलबे से निकाले गए। उन्होंने बताया कि यह मकान भूस्खलन में ढह गया था।

#WATCH | Himachal Pradesh: The railway bridge on Chakki river in Himachal Pradesh's Kangra district damaged due to flash flood, and collapsed today morning. The water in the river is yet to recede: Northern Railways pic.twitter.com/ApmVkwAkB8 — ANI (@ANI) August 20, 2022

