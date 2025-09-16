कैमरे में कैद हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा: यूपी के मेरठ में पत्नी ने सड़क पर पति को धूंचा | VIDEO

By रुस्तम राणा | Updated: September 16, 2025 21:35 IST2025-09-16T21:35:12+5:302025-09-16T21:35:12+5:30

इस घटना के एक व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में, एक युवती गुस्से में अपने पति का कॉलर और फिर गला पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। 

High-Voltage Drama Caught On Camera: Wife Thrashes Husband On Road Over Court Case In UP's Meerut - VIDEO | कैमरे में कैद हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा: यूपी के मेरठ में पत्नी ने सड़क पर पति को धूंचा | VIDEO

कैमरे में कैद हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा: यूपी के मेरठ में पत्नी ने सड़क पर पति को धूंचा | VIDEO

मेरठ: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सोमवार को एक व्यस्त सड़क पर पति-पत्नी के बीच एक नाटकीय विवाद हुआ, जिसने राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस घटना के एक व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में, एक युवती गुस्से में अपने पति का कॉलर और फिर गला पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। 

महिला बार-बार पति को थप्पड़ मारती है, जबकि स्तब्ध राहगीर सड़क के बीचों-बीच इस हाई-वोल्टेज दृश्य को देखते रहते हैं। महिला अपने पति का हाथ भी काटती हुई दिखाई दे रही है। स्थिति तब तक बिगड़ती रही जब तक कि दो महिला पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं पहुँच गईं और उन्होंने हस्तक्षेप करके अंततः दंपति को अलग किया।

कथित तौर पर, दिनेश और ईशू नाम के इस जोड़े की शादी तीन महीने पहले ही हुई थी। आरोप है कि दिनेश, ईशू से दहेज की मांग कर रहा था और शादी के एक हफ्ते के अंदर ही उसे घर से निकाल दिया था। बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी ने एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

सोमवार को जब दोनों पक्ष कोर्ट आए थे, तभी पति-पत्नी के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। जब दिनेश गाड़ी चलाने लगा, तो उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की। दिनेश नहीं रुका, तो ईशू बोनट पर चढ़ गई। तभी दिनेश ने आखिरकार गाड़ी रोक दी और मेरठ विकास प्राधिकरण के दफ्तर के सामने यह नाटकीय घटनाक्रम हुआ।

ईशू ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद, दिनेश ने अपने भाई को उसके साथ बलात्कार करने के लिए उकसाया। दूसरी ओर, दिनेश ने पुलिस को बताया है कि उसकी पत्नी का विवाहेतर संबंध है।

Web Title: High-Voltage Drama Caught On Camera: Wife Thrashes Husband On Road Over Court Case In UP's Meerut - VIDEO

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoMeerutवायरल वीडियोमेरठ