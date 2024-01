Hemant Soren News Live: सीएम हेमंत से पूछताछ जारी, हेलमेट लेकर ईडी अधिकारी तीन गाड़ियों से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, रांची में सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी, धारा-144 लागू, SC-ST एक्ट के तहत FIR

Highlights बैठक में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। हेमंत सोरेन सरकार के प्रति एकजुटता व्यक्त की। पत्नी को सत्ता की बागडोर सौंपी जा सकती है।

Hemant Soren News Live: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ कर रही है। ईडी के अधिकारी तीन गाड़ियों से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। वह अपने साथ हेलमेट लेकर गए हैं। इससे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलें लगाई जा रही हैं। पूछताछ से पहले ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईडी की ओर से सुरक्षा बंदोबस्त को देखते हुए लग रहा है कि ईडी की टीम आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर सकती है। मुख्यमंत्री से पूछताछ जारी और रांची शहर में धारा-144 लागू है। ईडी के द्वारा पूछताछ किए जाने से पहले हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। सोरेन ने अधिकारी पर केस दर्ज कराई है। दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की तलाशी को लेकर हेमंत सोरेन ने रांची के एससी/एसटी थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

#WATCH | Ranchi | A team of ED officials arrive at the residence of CM Hemant Soren for questioning in connection with a money laundering case linked to an alleged land scam. pic.twitter.com/zoZinY1w6Y