Hemant Soren Live: 40 घंटे बाद पहुंचे घर सीएम सोरेन, विधायक दल की बैठक में पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद, बनाएंगे मुख्यमंत्री

Hemant Soren Live: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को करीब 40 घंटे बाद रांची पहुंच गए। हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली से गायब हो गए थे। रांची लौटने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना है और उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसलिए वह जेल जाने से पहले अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कल्पना सोरेन विधायक नहीं है, इसके बावजूद उनके विधायक दल की बैठक में भाग लेने पर यह सवाल उठने लगा है कि क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे?

#WATCH | On CM Hemant Soren, Jharkhand Governor CP Radhakrishnan in Ranchi says, "Like you(media), we are also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. We have to work within the Constitution. We want law & order to be maintained." pic.twitter.com/UT3a6TvaOw — ANI (@ANI) January 30, 2024

पहली बार हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी विधायक दल की बैठक में शामिल हुई। कल्पना सोरेन के बैठक में शामिल होने के बाद यह चर्चा होने लगी है कि कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। शायद इसी बात को लेकर हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाया। झामुमो, कांग्रेस और राजद विधायकों से साथ के बाद हेमंत सोरेन ने बापू को नमन किया।

#WATCH | On ED probe against Jharkhand CM Hemant Soren, JMM leader Manoj Pandey says, An elected govt is harassing an elected CM, is it a sin to be a tribal? Hemant Soren had informed ED that he would be available on 31st January, ED himself had given a deadline of 31st January,… pic.twitter.com/iOvKkTtUuT — ANI (@ANI) January 30, 2024

वहीं, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम लोग सारे लोग एकजुट हैं। सरकार तस से मस नहीं होगी। हेमंत सोरेन को ढूंढकर लाने वाले को 11 हजार रुपये का इनाम भाजपा ने रखा था। इसे लेकर बन्ना गुप्ता ने कहा कि वह रकम हमे दिला दीजिए। उन्होंने कहा कि भाजपा जो आरोप लगा रही है वो गलत है।

#WATCH | Jharkhand: JMM General Secretary Supriyo Bhattacharya says, "...When ED was called on January 31 on whose instructions did the ED go to his house in Delhi? It is being said that 36 lakh were recovered. Is someone authorised to enter one's house in his absence?... He is… pic.twitter.com/e5b5CWzzzd — ANI (@ANI) January 30, 2024

कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बदले जाने की कोई बात ही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन जनता के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने जो समय सीमा तय की है उस समय सीमा में वे ईडी के सवालों का जवाब देंगे।

31 जनवरी को हेमंत सोरेन खुद ईडी के समक्ष पेश होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार 30 जनवरी की दोपहर रांची पहुंचे। वे सोमवार 29 जनवरी से लापता थे। मुख्यमंत्री के अपने आवास पर पहुंचने के साथ ही उनके रहस्यमय तरीके से लापता होने की खबरों पर विराम लग गया है।

