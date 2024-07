Weather updates: गुजरात में भारी बारिश, IMD का आज दिल्ली में बारिश का अलर्ट, जानें अपडेट

Highlights सोमवार को लगातार दूसरे दिन गुजरात में भारी बारिश हुई। देवभूमि द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुका में 12 घंटे की अवधि में 174 मिलीमीटर बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार तक राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार तक राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड के साथ-साथ सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका और कच्छ जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसमें यह भी कहा गया है कि 3 जुलाई तक राज्य के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी।

आईएमडी ने कहा, "2 जुलाई को दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। 3 जुलाई को सूरत, नवसारी, वलसाड और दमन और दादरा नगर हवेली में बहुत भारी बारिश होगी।" आईएमडी के अनुसार, राज्य के उत्तर और साथ ही दक्षिण में दो चक्रवाती परिसंचरण के कारण राज्य में बारिश हो रही है।

आईएमडी ने 2 जुलाई से 3 जुलाई तक दिल्ली में "ऑरेंज" अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान में अगले सात दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और मंगलवार और बुधवार को मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने भी 2 जुलाई से राजधानी में बारिश की गतिविधि फिर से बढ़ने की भविष्यवाणी की है।

The past two days have seen some respite from the downpours in Delhi and NCR (National Capital Region). However, weather experts predict a resurgence in rain activity. likely intensify rainfall over Delhi starting from July 2nd. #Skymet#WeatherUpdate#DelhiNCR#Rain#DelhgiRain…