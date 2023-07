Heavy Rainfall Himachal: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, सिरमौर में गुरुद्वारे की छत गिरने से एक की मौत और दो घायल, ऊना के गांव से 130 लोगों को सुरक्षित निकाला, जानें हालात, देखें वीडियो

Highlights भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने का येलो अलर्ट’ जारी किया है। मानसून सीजन के दौरान राज्य को लगभग 320 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कसौली-घरखाल-धरमपुर सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है।

Heavy Rainfall Himachal Pradesh Rain: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी बारिश के कारण एक गुरुद्वारे की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए । ऊना जिले के एक गांव से 130 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बृहस्पतिवार शाम तक लगभग 59 सड़कें बंद थीं और 24 जून से इस मानसून सीजन के दौरान राज्य को लगभग 320 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार शाम दत्यार के पास भूस्खलन के बाद सोलन जिले में कसौली-घरखाल-धरमपुर सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है।

#WATCH | Swan river in spate in Una district's Haroli in Himachal Pradesh due to heavy rainfall pic.twitter.com/SN4PXY7q0H

भूस्खलन के मलबे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पांच (शिमला-चंडीगढ़) पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ क्योंकि कसौली सड़क इसके ठीक ऊपर है। यह जानकारी उन्होंने शुक्रवार को दी। बृहस्पतिवार रात सिरमौर जिले के पांवटा साहिब गुरुद्वारे की छत ढह गई जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई।

मृतक की पहचान उत्तराखंड के हरिद्वार के मिलनदीप सिंह के रूप में हुई। ऊना जिले में, पास के नाले में बाढ़ आने के बाद चढतगढ़ गांव के एक श्मशान में लगभग 130 लोग फंस गए। ग्रामीणों को अपनी जान बचाने के लिए जलती चिता को पानी में छोड़ कर पास की छतों पर चढ़ना पड़ा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

Why should only Dehradun & Haridwar have all the fun..



Finally , Haldwani joined today 🌊



With the Help of Western Disturbance & Monsoon Trough = Jammu Division , Uttarakhand & Himachal Pradesh will recieve Heavy Rainfall during next 3 days pic.twitter.com/JiGCtIyhOl