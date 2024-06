दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में भारी हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, देखें वीडियो

नई दिल्ली: दिल्ली और नोएडा सहित इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गुरुवार सुबह फिर से बारिश हुई, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए दृश्यों में दिखाया गया है कि गुरुवार को सरिता विहार, मुनिरका और राव तुलाराम मार्ग सहित दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई।

इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में मानसून के आगमन की भविष्यवाणी की है, लेकिन दिल्ली के लिए कोई तारीख नहीं बताई है। इस क्षेत्र में 30 जून के आसपास मानसूनी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम एजेंसी ने दिन के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 29 जून को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश और 30 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।

राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर के कुछ हिस्सों में बुधवार को प्री-मॉनसून बारिश हुई, जिससे दिल्ली का अधिकतम तापमान लगातार दूसरे दिन 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। हालांकि, ताप सूचकांक (HI) या वास्तविक तापमान 52°C था, जो पिछले दो दिनों के समान ही था। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39.7°C और सोमवार को 40.4°C था।

आईएमडी ने गुरुवार के लिए अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है। दिल्ली के लोग भीषण गर्मी और भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप सरकार ने पानी नहीं छोड़ने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार को दोषी ठहराया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में संकट पैदा हो गया है।

