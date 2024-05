Delhi Water Crisis: 250 रुपये में 500 लीटर पानी, लोगों ने नहाना छोड़ा, बूंद-बूंद पानी के लिए तरसे दिल्लीवाले

Highlights दिल्ली में जल संकट गहराया, लोगों को नहीं मिल रहा पानी पानी के संकट पर दिल्ली सरकार ने बुलाई अहम बैठक पैसे देकर लोगों को खरीदना पड़ रहा है पानी

Delhi Water Crisis: राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जहां नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं तो पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। इन सबके बीच दिल्ली में पैदा हुआ जल संकट आम जीवन को काफी हद तक प्रभावित कर चुका है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है। लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं।

Watch: Due to the water crisis, people in several areas of Delhi are facing problems, prompting women to raise slogans against Aam Aadmi Party.pic.twitter.com/eo0F5V9Bag — IANS (@ians_india) May 30, 2024

जिस आग उगलती धूप में आप 10 सेकंड खड़े होने में असहज महसूस कर रहे हैं। उस गर्मी में घंटों दिल्लीवाले इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें घर में बच्चों के लिए पीने का पानी मिल जाए। लेकिन, गर्मी में पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है।

The condition of people in Delhi have deteriorated. The 'Free Water' lie of AAP stands exposed ! People have been subjected to mass Tanker-mafia scam. Even basic amenity like water for survival is now luxury, Delhiites explain ordeal while buying waterpic.twitter.com/MbJS89KSnO — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) May 29, 2024

आम आदमी पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा रही है तो वहीं, दिल्ली बीजेपी दिल्ली सरकार पर पानी संकट का ठीकरा फोड़ रही है। इन सबके बीच दिल्लीवाले मजबूरन पैसे देकर पानी खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली के कई जगहों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। चलिए जानते हैं कि पानी के संकट पर दिल्लीवाले क्या कह रहे हैं।

#WATCH | Delhi Minister Atishi says "Delhi is dependent on the Yamuna River for its entire water supply. The water that comes to Delhi through the Yamuna River is released from Haryana. Today we are at Wazirabad pond, the water level here should be 674 feet. The water meter shows… pic.twitter.com/HkQh2GsAqD — ANI (@ANI) May 30, 2024

एक महिला ने बताया कि 15-15 दिन हो गए नहाए हुए, पीने का पानी दुकान से खरीद रहे हैं। 25 रुपये में पानी की एक बोतल आती है। जिसके घर में अधिक बच्चे हैं वह कैसे गर्मी में पानी की कमी से गुजारा करे। महिला ने कहा 1200-1700 रुपये में पानी का टैंकर दे रहे हैं।

New Delhi: Women stages a protest by smashing earthen pots over the water scarcity issue in Rangpuri village.



"We are facing a lot of problems, there is no water here, we have to pay money to get water, we blame the government for this, the government is not doing any work for… pic.twitter.com/85aVnAFrTQ — IANS (@ians_india) May 30, 2024

महिलाओं ने बताया कि उनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है। दूसरे महिला ने कहा कि उसने 500 लीटर की टंकी में 250 देकर पानी भरवाया है। रिश्तेदार आने के लिए कहते हैं मैंने सभी को मना कर दिया है कि पानी की कमी है यहां मत आओ।

बीजेपी नेता ने एक्स पर डाला वीडियो

दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया एक्स एकाउंट से एक वीडियो शेयर कर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह इलाका केजरीवाल की विधानसभा का है। वीडियो में पानी का इंतजार कर रहे हैं लोग। पानी का टैंकर आते हैं तो उस पर टूट पड़ते हैं। किसी को एक बाल्टी तो किसी को आधी बाल्टी मिलती है।

#WATCH | Delhi: Due to the water crisis, people are facing problems in many areas of Delhi. Water is being supplied to the people through tankers.



(Visuals from Geeta Colony area) pic.twitter.com/4BZufMKZxh — ANI (@ANI) May 30, 2024

पानी की बर्बादी पर 2 हजार का जुर्माना

दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के लिए जल बोर्ड के सीईओ को निर्देश दिया है। साथ ही जहां पर अवैध रूप से पानी का कनेक्शन है, उसे हटाने के लिए कहा गया है।

महिलाओं ने किया प्रदर्शन

दिल्ली के रंगपुरी गांव में पानी की कमी के मुद्दे पर महिलाओं ने मिट्टी के बर्तन फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यहां पानी नहीं है, हमें पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, हम इसके लिए सरकार को दोषी मानते हैं, सरकार हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है।

