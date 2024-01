"उनसे झुकने की उम्मीद थी, वह अब रेंग रहे हैं", जयराम रमेश ने विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा 'नेहरू की चीन नीति' पर उठाए गये सवाल पर किया पलटवार

Highlights कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की बेहद तीव्र आलोचना की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 'नेहरू की चीन नीति' पर उठाया था सवाल जयराम रमेश ने कहा कहा कि जयशंकर ने अपनी सारी बौद्धिक ईमानदारी और निष्पक्षता खो दी है

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीते मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 'नेहरू की चीन नीति' पर उठाये गये सवाल को लेकर बेहद आक्रामक हमला किया है। जयराम रमेश ने विदेश मंत्री जयशंकर को लताड़ लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी "सभी बौद्धिक ईमानदारी और निष्पक्षता खो दी है।"

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किये गये पोस्ट में कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने दावा किया कि विदेश मंत्री जयशंकर एक 'नव-धर्मांतरित' व्यक्ति हैं, जो प्रधानमंत्री के समक्ष खुद को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए नेहरू की आलोचना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "जब भी मैं विद्वान और तेज-तर्रार विदेश मंत्री द्वारा नेहरू पर दिए गए बयानों को पढ़ता हूं, तो मैं केवल उनके द्वारा की गई अनगिनत परिक्रमाओं को याद कर सकता हूं जो उन्होंने अपनी शानदार पोस्टिंग पाने के लिए नेहरूवादियों के आसपास की थी। मैं समझ सकता हूं कि वह एक नव-धर्मांतरित व्यक्ति हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ खुद को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए नेहरू को कोस रहे हैं। लेकिन ऐसा करने में उन्होंने सारी बौद्धिक ईमानदारी और निष्पक्षता खो दी है।''

Every time I read statements made by the erudite and dapper External Affairs Minister on Nehru, I can only recall the numerous parikramas he would make around Nehruvians for his plum postings.



I can understand that he is a neo-convert who has to indulge in Nehru-bashing to…