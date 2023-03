"इनकी देश को बदनाम करने की आदत है..." राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण पर अनुराग ठाकुर का पलटवार

Highlights राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए भाषण पर बीजेपी भड़की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल पर देश का अपमान करने का लगाया आरोप अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेगासस कहीं और नहीं उनके दिमाग में बैठा है

नई दिल्ली:कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय ब्रिटेन दौरे पर हैं। इस दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए उनके भाषण में उन्होंने देश को लेकर जो कुछ भी कहा, उस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी के बयानों पर तल्ख लहजे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को जवाब दिया।

उन्होंने कहा, देश को बार-बार बदनाम करने की ये कोशिश, जो विदेशी धरती से होती हैं ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है?" अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के भाषण पर उन्हें करारा जवाब दिया।

दरअसल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद ने भारत की मोदी सरकार की नाकामियों को वैश्विक मंच पर उजागर किया। इस बयानबाजी के कारण बीजेपी अब हमलावर हो गई है और राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस की आदत हो गई है कि देश को विदेश की धरती पर बदनाम किया जाए।

#WATCH | Rahul Gandhi has a habit of lying and defaming India. This raises questions on the agenda of the Congress party: Union minister & BJP leader Anurag Thakur pic.twitter.com/3yTFgtlvTW