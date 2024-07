Hathras Stampede: 'बाबा जी ने दुनिया बनाई, वह कृष्ण भगवान के अवतार', 'भोले बाबा' के भक्त बोले- 'जो कुछ हुआ...'

Highlights हाथरस में एक सत्संग में हुई भगदड़ की घटना में 121 लोगों की मौत हो गई घटना के बाद से ही बाबा फरार है लेकिन उनके भक्त इसके लिए उन्हें जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं

Hathras Stampede Incident: हाथरस में एक सत्संग में हुई भगदड़ की घटना में 121 लोगों की मौत हो गई। हाथरस के सिकंदरराऊ इलाके के फुलरई गांव में नारायण साकार विश्व हरि के नाम से लोकप्रिय ‘भोले बाबा’ के सत्संग में लाखों अनुयायी पहुंचे थे। हादसा इसी समय हुआ। घटना के बाद से ही बाबा फरार है लेकिन उनके भक्त इसके लिए उन्हें जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं हैं।

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बाबा के भक्तों ने उसे भगवान कृष्ण का अवतार और तीनों लोकों का स्वामी बताया है। लोकमत हिंदी के साथ बातचीत में अस्पताल में भर्ती एक महिला ने कहा कि बाबा कृष्ण भगवान के अवतार हैं वो, उनकी कोई गलती नहीं, वो तो चले गए थे।

पीटीआई के साथ बातचीत में एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा तीनो लोकों के स्वामी हैं। बाबा जी ने दुनिया बनाई, वह ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जो कुछ भी होता है वह उनकी इच्छा के कारण होता है, कल जो हुआ उसमें उनकी गलती नहीं है।

Baba ji created the world, he is the lord of the universe, whatever happens happens because he wishes so, what happened yesterday however isn't his fault



that is the hold of the baba's power, your scientific temperament died in a stampedepic.twitter.com/Z4BClYh8Om