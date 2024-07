Hathras Stampede Accident LIVE: पुलिस की पकड़ में नहीं आया साकार शिव हरि ऊर्फ "भोले बाबा", सीएम योगी को हाथरस हादसे में साजिश की आशंका!, देखें वीडियो और तस्वीरें

Highlights मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोई बात नहीं की. इस हादसे के लिए कौन ज़िम्मेदार है? सीएम योगी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया.

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस में हुए हादसे की पड़ताल के लिए हाथरस गए. इस दौरान वह हादसे में घायल हुए लोगों से अस्पताल में मिले. घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनसे हादसे के बारे में जाना. इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया. उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत के पीछे केवल हादसा ही नहीं साजिश होने की आशंका जताई और हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में हाथरस हादसे ही जांच करने के ऐलान किया. सीएम योगी ने यह दावा भी किया है कि जो भी व्यक्ति हाथरस हादसे का दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी लखनऊ वापस आ गए है लेकिन अभी तक जिस बाबा नारायण हरि ऊर्फ साकार शिव हरि "भोले बाबा" के सत्संग के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ पुलिस की पकड़ में नहीं आया है.

#WATCH | On the Hathras stampede incident, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says "Some people have the tendency to politicise such sad and painful incidents. These people have the nature of 'chori bhi aur seenazori bhi'. Everyone knows with whom the gentleman's (preacher) photos… pic.twitter.com/gNCHNJdpNz — ANI (@ANI) July 3, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh: On the Hathras stampede incident, NCW chairperson Rekha Sharma says, "Whoever this Baba (Narayan Hari Sarkar) was, he did an illegal activity, he had asked for permission for 80 thousand people and gathered a crowd of more than 2 lakh. When all this… pic.twitter.com/FZwF3jCEm6 — ANI (@ANI) July 3, 2024

योगी अखिलेश यादव पर भी बोला हमला

इस बारे में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोई बात नहीं की. उन्होंने यह जरूर कहा कि हाथरस हादसे के पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एडीजी अलीगढ़ की अध्यक्षता में गठित की गई एसआईटी की प्रारभिक रिपोर्ट मिली है और उनसे इस घटना की तह में जाने के लिए कहा गया है.

#WATCH | Hathras stampede incident | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "...The State Government and Central Government have announced monetary compensation too. The minor children of the innocent people who became victims of this incident, who are school students, will be… pic.twitter.com/R3e7M97B88 — ANI (@ANI) July 3, 2024

मामले की एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी भी सीएम योगी ने दी और इस हादसे के लिए कौन ज़िम्मेदार है? न्यायिक जांच के इसका खुलासा हो जाएगा. ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा. हाथरस हादसे में किसी चूक रही है? इस सवाल को लेकर सीएम योगी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया.

#WATCH | On the Hathras stampede incident, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says "Our priority was to focus on the rescue and operation. A total of 121 devotees have lost their lives. They were from UP, Haryana, MP and Rajasthan. Out of the 121 deceased, 6 were from other states.… pic.twitter.com/XZVGyPoNBh — ANI (@ANI) July 3, 2024

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में अंदर सेवादार और स्वयंसेवक ही पूरी व्यवस्था को संभालते हैं. जहां भीड़ अनुशासित होती है, वहां सबकुछ शांतिपूण तरीके से पूरा आयोजन सम्पन्न हो जाता है लेकिन जब यहीं कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो अनुशासनहीनता का नजारा देखने को मिलता है.

#WATCH | On the Hathras stampede incident, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says "I visited the site of the incident to see the initial arrangements of the causes of the accident and our 3 ministers were camping there since yesterday. The Chief Secretary and the Director General… pic.twitter.com/vpJI9sL79t — ANI (@ANI) July 3, 2024

इसका शिकार वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो श्रद्धा के साथ आता है. पत्रकारों से बात करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उनका हमला बोला. उन्होने कहा कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद घटनाओं में भी राजनीति करते हैं. चोरी भी और सीनाजोरी भी। ये सब जानते हैं कि किस सज्जन की फोटो किसके साथ में हैं.

16 जिलों के 121 श्रद्धालुओं की मौत

सीएम योगी ने यह भी बताया कि हाथरस के सत्संग में 16 जनपदों के 121 श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए हैं. इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं. 102 शवों की पहचान कर ली गई है, जबकि 19 शवों की अभी भी पहचान नहीं हो सकी है. 121 में छह लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान से हैं. उक्त जानकारी देने के पहले सीएम योगी ने हाथरस के पुलिस मुख्यालय में पूरे घटनाक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की.

इस दौरान स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें घटना से जुड़ी एक-एक महत्वपूर्ण जानकारी दी. इस दौरान सीएम योगी के साथ प्रदेश सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, असीम अरुण, संदीप सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार समेत अन्य अधिकारीगण और स्थानीय विधायक शामिल रहे.

#WATCH | Hathras stampede incident | "We have formed an SIT, led by ADG Agra. It has submitted a preliminary report. They have been told to investigate this deeply. There are several angles that need to be investigated...State Government has decided to have a judicial inquiry as… pic.twitter.com/rWTKTtchWs — ANI (@ANI) July 3, 2024

