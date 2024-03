Haryana New CM: नायब सिंह सैनी ने 11वें मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, सूबे के नए मुखिया हुए नियुक्त

Highlights नायब सिंह सैनी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली जारी अटकलों के बीच भाजपा ने राज्य में नेतृत्व का बदलाव किया माना जा रहा है कि भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया

Haryana New CM: हरियाणा प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने शपथ ली। उनके साथ कुंवर पाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल, बनवारी लाल कैबिनेट का हिस्सा बने। इस बीच गौर करने वाली बात ये रही कि जेजेपी के 4 विधायक भाजपा को समर्थन देने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन शपथग्रहण समारोह में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नहीं पहुंचे।

नायाब सिंह सैनी ने इससे पहले गर्वनर को सरकार बनाने का दावा पेश भी किया। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के राज्य प्रभारी बिप्लब देब भी मौजूद रहे। वहीं, विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता के रूप में चुन लिया गया। माना जा रहा है कि गोपाल कांडा, मोहनलाल बडोली मंत्री पद की शपथ लेंगे।

#WATCH | Haryana BJP president Nayab Singh Saini leaves for Raj Bhawan to take oath as the CM of Haryana. pic.twitter.com/DHhjzh8WOH