Haryana New CM: 17 अक्टूबर को शपथ?, सरकार बनने से पहले निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेन्द्र कादयान का समर्थन, देखें वीडियो जारी कर क्या कहा...

Highlights Haryana New CM: कृष्ण कुमार बेदी और अनिल विज ने सैनी के नाम का प्रस्ताव दिया था। Haryana New CM: 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 48 सीट पर जीत मिली है। Haryana New CM: पीएम नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे।

Haryana New CM: नायब सिंह सैनी हरियाणा भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। 17 अक्टूबर को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार बनने से पहले तीन निर्दलीय विधायकों ने सैनी सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी। निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने कहा कि मैं बिना किसी शर्त के हरियाणा सरकार को समर्थन दे रही हूं, ताकि हिसार और हरियाणा का अच्छा विकास हो सके। मैं नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देती हूं, मुझे पता है कि वह हरियाणा का बहुत अच्छा विकास करेंगे। इसीलिए हम तीनों अपना समर्थन पत्र राज्यपाल के पास लेकर जा रहे हैं।

#WATCH | Panchkula: Haryana BJP leaders offer jalebi to caretaker Chief Minister Nayab Singh Saini after he was chosen as the leader of BJP legislature party



He will take oath as Haryana CM for the second consecutive time tomorrow, October 17. pic.twitter.com/oRi38DRI08 — ANI (@ANI) October 16, 2024

#WATCH | Chandigarh: Independent MLA from Haryana's Hisar Assembly seat, Savitri Jindal says, "I am giving my support to the Haryana government without any conditions. We want good development of Hisar and Haryana. I have full faith that CM Nayab Singh Saini will do overall… pic.twitter.com/MDuFzMNgiC— ANI (@ANI) October 16, 2024

निर्दलीय विधायक देवेन्द्र कादयान ने कहा कि आज हम तीनों निर्दलीय विधायक राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र देने जा रहे हैं। अपने क्षेत्र के विकास के उन्नति और प्रगति के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि हम सरकार(भाजपा) के साथ जा रहे हैं। निर्दलीय विधायक राजेश जून ने कहा कि हम भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं। अपने क्षेत्र के विकास को पसंद करते हुए हम भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं।

#WATCH | Independent MLA from Haryana's Bahadurgarh Assembly seat, Rajesh Joon says, "I am supporting the BJP and will meet the Governor and submit the letter of support. I have supported the BJP because I liked its policies and for the development of my area..." pic.twitter.com/ChLDwgiFZs — ANI (@ANI) October 16, 2024

#WATCH | Chandigarh: Independent MLA from Haryana's Ganaur Assembly seat, Devender Kadyan says, "Today all 3 independent MLAs are going to submit a letter of support to the Governor. For the development of our area, we have decided to support the BJP government..." pic.twitter.com/yvYPUslkHT— ANI (@ANI) October 16, 2024

भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर समर्थकों ने नायब सिंह सैनी को मिठाई खिलाई। भाजपा नेता अनिल विज ने कहा कि सभी ने एकमत से विधायक दल का नेता चुना है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी। पार्टी ने आज तक मुझे जो जो दायित्व दिया है, मैंने संभाला है। विज ने कहा कि पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी मैं वो काम भी पूरी निष्ठा के साथ करूंगा... अनिल विज है मेरा नाम।

हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, "अभी पुष्टि हो रही है कि NDA के सभी सहयोगी दलों को निमंत्रण गया है। कुछ आज पहुंच रहे हैं, कुछ कल पहुंचेंगे। भव्य जीत है, इसलिए समारोह भी भव्य होगा।" केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर भाजपा हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।

भाजपा नेता श्रुति चौधरी ने कहा कि हमने उनके (नायब सिंह सैनी) नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनकी नीतियों को कार्यकर्ताओं ने लोगों तक पहुंचाया, लोगों ने फिर से भाजपा में अपना विश्वास जताया क्योंकि यह एक ईमानदार सरकार है... यह एक ऐसी सरकार है जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है... कांग्रेस के पास जमीन पर कुछ नहीं बचा है।

भाजपा सांसद किरण चौधरी ने कहा, "नायब सिंह सैनी बहुत ही ईमानदार, मेहनती, मिलनसार नेता हैं, वे सबको साथ लेकर चलते हैं। उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री का अवसर दिया गया है, यह हरियाणा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वे आने वाले समय में हरियाणा का चहुंमुखी विकास करेंगे..."

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में मुलाकात की और राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे कुछ घंटे पहले ही पंचकूला में हुई बैठक में सैनी को सर्वसम्मति से हरियाणा में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था।

Web Title: Haryana New CM Nayab Singh Saini Oath 17th October support independent MLAs Savitri Jindal, Rajesh June Devendra Kadyan before government see said video