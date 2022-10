सीधे खड़े पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, अफसोस नहीं, नए जोश के साथ, मैं जुटा रहूंगा..., अधिकारी खेमका का दर्द, 1991 बैच के कई दोस्त सचिव बने

Highlights भारत सरकार के नव नियुक्त सचिव, मेरे बैच के अधिकारियों को बधाई। पीछे छूट गए व्यक्ति को अब खुद पर निर्भर रहना होगा। अधिकारियों को भी केन्द्र सरकार के विभागों में सचिव पद पर नियुक्ति दी गई है।

नई दिल्लीः केन्द्र के विभिन्न विभागों में सचिव पद पर अपने बैच के कुछ अधिकारियों की नियुक्ति पर वरिष्ठ नौकरशाह अशोक खेमका ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘‘सीधे खड़े पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं।’’

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के अधिकारी खेमका फिलहाल अपने राज्य कैडर हरियाणा में प्रधान सचिव (अवर सचिव रैंक) हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बुधवार को खेमका के बैच के अधिकारियों सहित कुल 19 वरिष्ठ नौकरशाहों की केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में सचिव पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी।

Congratulations to my batchmates newly appointed as Secretaries to GOI! While this is an occasion for merry, it brings equal measure of despondency for one’s own self having been left behind.

Straight trees are always cut first. No regrets. With renewed resolve, I shall persist.