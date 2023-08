हरियाणा सरकार ने नूंह, फरीदाबाद, पलवल में आंशिक रूप से तीन घंटे के लिए हटाया मोबाइल नेट पर प्रतिबंध

Highlights सोहना, पटौदी और मानेसर के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार आंशिक रूप से हटाया गया मोबाइल नेट पर प्रतिबंध यहां दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक मोबाइल इंटरनेट निलंबन को हटा दिया है पुलिस के अनुसार, शुरुआती घटना के बाद किसी ताजा हिंसा की सूचना नहीं मिली है

गुरुग्राम: समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा सरकार ने गुरुवार को नूंह, फरीदाबाद और पलवल जिलों और जिला गुरुग्राम के सब डिवीजन सोहना, पटौदी और मानेसर के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक मोबाइल इंटरनेट निलंबन को आंशिक रूप से हटा दिया है।

हरियाणा के नूंह जिले के मौजूदा हालात पर बात करते हुए एसपी नूंह वरुण सिंगला ने कहा कि शुरुआती घटना के बाद किसी ताजा हिंसा की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने आगे कहा कि सभी क्षेत्रों में बलों को तैनात किया गया है और दिन-रात निगरानी की जा रही है, जैसा कि एएनआई ने बताया है।

सिंगला ने एएनआई के हवाले से कहा, "शुरुआती घटना के बाद, किसी ताजा हिंसा की सूचना नहीं मिली है। सभी क्षेत्रों में बलों को तैनात किया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की लगभग 14 कंपनियों को बाहर से बुलाया गया है, जबकि हरियाणा पुलिस की 21 कंपनियों को भी तैनात किया गया है...सतर्कता दिन-रात काम किया जा रहा है...सामान्यीकरण की भावना आ रही है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो चार नई एफआईआर दर्ज की गई हैं।''

