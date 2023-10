दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन? नासा की तस्वीर पर हरियाणा सरकार का दावा

Highlights हरियाणा सरकार ने नासा की तस्वीरों को साझा कर ये दावा किया है हरियाणा सरकार ने दिल्ली सीएम को सवालों के कठघरे में खड़ा किया साथ ही ये भी पूछा कि दिल्ली-एनसीआर में फैले प्रदूषण का जिम्मेदार कौन

नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने नासा की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब दोषी है। पराली जलाने की कुछ तस्वीरें नासा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की थी। ये सभी 25 से 26 अक्टूबर के बीच की है, जिसमें ये पता चल रहा है कि पराली हरियाणा और पंजाब में इतनी मात्रा में जलाई गई है। लेकिन, यह दावा पूरी तरह से हरियाणा सरकार की ओर से किया जा रहा है।

हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव ने इस पर टिप्पणी की और कहा, नासा के डेटा पर अरविंद केजरीवाल की चु्प्पी संदेह पैदा करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय एजेंसियां ​​प्रदूषण पर डेटा नहीं दे रही हैं। अब उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों है? पंजाब सरकार विफल रही है, और अरविंद केजरीवाल का चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो गया है।

हरियाणा सरकार ने तस्वीरें जारी कीं, उनका दावा है कि ये तस्वीरें नासा की हैं, जिनमें 25 और 26 अक्टूबर को हरियाणा की तुलना में पंजाब में पराली जलाने की दोगुनी से अधिक घटनाएं दिखाई दे रही हैं।

इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार ने कहा कि पराली जलाने की घटना 5798 से करीब 2704 हो गई है। इसके आंकड़ें देते हुए कहा कि यह 15 सितंबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 तक का है, जिसमें 53 फीसदी की कमी आई है। यह पिछले साल यानी 2022 की इसी अवधि में कई गुना ज्यादा था, लेकिन अब कमी आई है।

Haryana government releases images it claims are from NASA showing more than double stubble burning incidents in Punjab as compared to Haryana on October 25&26 pic.twitter.com/oaU09XenHV