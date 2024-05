Haryana Government and Private Schools: सभी स्कूल में 28 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां, हरियाणा सरकार ने की घोषणा

Highlights Haryana Government and Private Schools: अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। Haryana Government and Private Schools: हरियाणा में अधिकांश स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ रही। Haryana Government and Private Schools: स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था।

Haryana Government and Private Schools: हरियाणा सरकार ने सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी स्कूलों में 28 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। इससे पहले एक जून से 30 जून तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए मंगलवार से गर्मियों की छुट्टियां घोषित करने का फैसला किया गया है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में अधिकांश स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ रही है।

अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और खंड मौलिक प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

