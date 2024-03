Haryana Floor Test Live: सीएम सैनी ने हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीता, भाजपा को 48 विधायकों ने किया समर्थन

Highlights विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान सदन से अनुपस्थित रहने को कहा है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज सदन में मौजूद हैं। दावा किया कि विधायकों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

Haryana Floor Test Live: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेने के एक दिन बाद बुधवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया और जीत हासिल की। 48 विधायकों ने समर्थन किया। हरियाणा में पिछले 48 घंटों में सरकार में तेजी से बदलाव देखा गया। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में, भाजपा के 41 सदस्य हैं और उसे सात में से छह निर्दलीय विधायकों के साथ-साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा का भी समर्थन प्राप्त है। सदन में जजपा के 10 विधायक हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं जबकि इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक है।

#WATCH | CM Nayab Singh Saini-led Haryana Government wins the Floor Test in the State Assembly. pic.twitter.com/0D78XmtbqQ