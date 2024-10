Haryana Assembly Polls 2024: हरियाणा भाजपा में जीत के बाद टेंशन?, राज्यसभा सदस्य कृष्णलाल पंवार ने दिया इस्तीफा, आखिर वजह

Highlights कृष्णलाल पंवार का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे से राज्यसभा में हरियाणा से एक सीट रिक्त हो जाएगी।

Haryana Assembly Polls 2024:भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और हरियाणा के नवनिर्वाचित विधायक कृष्णलाल पंवार ने सोमवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। पंवार ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भेंट की और राज्यसभा से अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। पंवार ने कहा कि वह इसराना से विधायक चुने जाने के बाद हरियाणा में नयी पारी शुरू कर रहे हैं।

Hon'ble Vice-President and Chairman, Rajya Sabha, Shri Jagdeep Dhankhar has accepted the resignation of Shri Krishan Lal Panwar, Member of Council of States (Rajya Sabha) from Haryana with immediate effect, finding the same in conformity with Constitutional prescriptions.… pic.twitter.com/wHCpOzVId7— Vice-President of India (@VPIndia) October 14, 2024