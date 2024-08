Haryana Assembly elections State Profile: हरियाणा में 90 सीट पर पड़ेंगे वोट, बहुमत के लिए 46 विधायक, जानें 2019 में किस दल के पास कितने एमएलए?

Highlights Haryana Assembly elections State Profile EC announce live updates: 3 बजे विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा। Haryana Assembly elections State Profile EC announce live updates: हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। Haryana Assembly elections State Profile EC announce live updates: भाजपा की सरकार 10 साल से है।

Haryana Assembly elections State Profile EC announce live updates: भारतीय चुनाव आयोग 16 अगस्त को दोपहर 3 बजे विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए थे। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः तीन नवंबर, 26 नवंबर और पांच जनवरी को समाप्त हो रहा है। हरियाणा में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर, 2024 को समाप्त होगा और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं।

#WATCH | Chandigarh: Haryana CM Nayab Singh Saini says, "I pay tribute to Former PM Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary...The Haryana cabinet had decided to give Rs 2000 per acre as a bonus to farmers on Kharif crops in Haryana. Today, its first instalment has been… pic.twitter.com/AzwDpFeetl