हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को लगा तगड़ा झटका

हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को लगा तगड़ा झटका

By मनाली रस्तोगी | Published: May 18, 2022 10:59 AM

हार्दिक पटल ने कांग्रेस पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के साथ पटेल पार्टी पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। बता दें कि पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि हार्दिक पटेल पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज थे। इसके चलते ही उनके द्वारा कांगेस पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं।

हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को लगा तगड़ा झटका