Hajipur Loksabha Seat 2024: 'लेकर रहेंगे हाजीपुर की सीट'... मैं हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा' एनडीए को पशुपति कुमार पारस ने दिखाए तेवर

Hajipur Loksabha Seat: चाचा-भतीजे के मनमुटाव के बीच एक बार फिर बिहार ही हाजीपुर लोकसभा सीट चर्चा में आ गई है। सांसद चिराग पासवान को बीजेपी ने अभी मनाया ही था और चाचा पशुपति कुमार पारस मायूस हो गए हैं। मायूस होने की वजह यह है कि हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग के खाते में जाती हुई दिख रही है। साथ ही एनडीए से चिराग को 5 सीटों का ऑफर भी मिला है। इधर चाचा पशुपति पारस ने शुक्रवार को बैठक बुलाई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर दिया।

#WATCH | Union Minister and Rashtriya Lok Janshakti Party president Pashupati Kumar Paras says, "No, we have not spoken with anyone. But I will contest (Lok Sabha election) from Hajipur. All of our sitting MPs will contest from their respective constituencies. This is our party's… pic.twitter.com/Qn2DsjIwU8