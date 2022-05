Gyanvapi Case: जुमा पर अंजुमन इंतिजामिया मस्जिद ने लोगों से की अपील, कहा वजूखाना सील होने के कारण कम तादात में पहले से पेशाब-वजू करके आए मस्जिद

Highlights ज्ञानवापी मस्जिद विवादों के बीच अंजुमन इंतिजामिया मस्जिद ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में मुस्लिम लोगों को जुमा की नमाज में कम तादात में आने की अपील की गई है। साथ ही बाहर से ही पेशाब और वजू भी करके आने को कहा गया है।

लखनऊ: कोर्ट में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद के मामले के बीच आज शुक्रवार को वाराणसी के अंजुमन इंतिजामिया मस्जिद ने लोगों से कम तादात में नमाज के आने की अपील की है। अंजुमन इंतिजामिया मस्जिद ने इसके लिए एक नोटिस जारी करते हुए कम तादात में जुमा की नामाज के लिए आने को कहा है। अंजुमन इंतिजामिया ने यह भी कहा है कि जो लोग मस्जिद में आ रहे हैं वे अपने घर से या कहीं और से पेशाब और वजू करके आए। अंजुमन इंतिजामिया द्वारा ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के चलते "वजुखाना" को सील कर दिया गया है। वाराणसी के लोगों को उनके मुहल्ले में ही जुमा की नमाज अदा करने की भी अपील की गई है।

