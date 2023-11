हरियाणा: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कार और टैंकर की बीच जबरदस्त टक्कर, 4 लोगों की मौत

Highlights दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शुक्रवार रात हादसा एक्सीडेंट में चार लोगों की मौत टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक फरार हो गया

गुरुग्राम: दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर गुरुग्राम के सिधरावली गांव के पास देर रात एक तेल टैंकर ने एक कार और एक पिकअप वैन को टक्कर मार दी, जिससे भीषण हादसा हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और हादसे में करीब चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

बिलासपुर थाने के जांच अधिकारी विनोद कुमार को बताया कि जयपुर की ओर से आ रहे एक तेल टैंकर ने डिवाइडर तोड़ कर एक कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने कहा कि अंदर के यात्री शायद जयपुर की यात्रा कर रहे थे। सीएनजी सिलेंडर होने के कारण कार में आग लग गई।

टक्कर के बाद आग लगने से तीनों यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने आगे बताया कि कार से टकराने के बाद तेल टैंकर हाईवे पर एक पिकअप वैन से टकरा गया, जिससे वैन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।

#WATCH | "We had received information about an accident on the highway and that a vehicle caught fire...3 people died in the accident. It is suspected that the vehicle caught fire after colliding with the truck. A pickup vehicle was also hit, and a man was trapped in it, he was… https://t.co/xE96TVKYVepic.twitter.com/7MoSL52JKJ