Gujarat Tragedy: स्कूल जा रहे 13 छात्रों और 2 शिक्षकों की वडोदरा झील में नाव पलटने से मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

Highlights वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के छात्र मोटनाथ झील के भ्रमण पर गए हुए थे गोताखोर जीवित बचे लोगों को पानी से निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख व्यक्त किया

वडोदरा: गुजरात के वडोदरा के हरणी स्थित मोटनाथ झील में गुरुवार की दोपहर को स्कूली बच्चों और शिक्षकों को ले जा रही एक नाव पलट गई। इस घटना में 13 स्कूली बच्चों और 2 शिक्षकों सहित 15 लोगों की मौत हो गई, जिससे शहर सदमे और शोक में डूब गया। वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के छात्र मोटनाथ झील के भ्रमण पर थे। सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए, नाव ने अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को ले लिया, जिससे झील के चारों ओर एक हानिरहित आनंदमय यात्रा शुरू हो गई। हालाँकि, यात्रा के बीच में यह हादसा हो गया। कथित तौर पर उचित सुरक्षा उपकरणों के अभाव में क्षमता से अधिक भरी हुई नाव अचानक पलट गई, जिससे उसमें सवार लोग गंदे पानी में डूब गए।

चीख-पुकार से वातावरण में दहशत फैल गई। अग्निशमन विभाग को तुरंत सतर्क किया गया और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे। जान बचाने के लिए आपाधापी मच गई, गोताखोर जीवित बचे लोगों को पानी से निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की। जबकि 23 छात्रों और 4 शिक्षकों को बचा लिया गया, लेकिन जैसे-जैसे खोज जारी रही, गंभीर वास्तविकता सामने आई। शाम तक, यह पुष्टि हो गई कि इस त्रासदी में अधिकांश बच्चों सहित 15 लोगों की जान चली गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। पीएमओ ने एक्स पर लिखा, "वडोदरा की हरनी झील में एक नाव पलटने से हुई जानमाल की हानि से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"

Distressed by the loss of lives due to a boat capsizing at the Harni lake in Vadodara. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. May the injured recover soon. The local administration is providing all possible assistance to those affected.



An ex-gratia…