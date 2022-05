गुजरात: OBC युवक के घोड़ी पर चढ़ने पर ठाकुरों ने बारात पर हमला किया, 8 पुलिसकर्मी घायल, 70 गिरफ्तार

By विशाल कुमार | Published: May 29, 2022 09:50 AM

विष्णुसिंह चौहान ने यह कहते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी कि जुलूस के दौरान घोड़ी पर सवार होने को लेकर उसे अपने गांव के दरबार (क्षत्रिय) समुदाय के लोगों की धमकियों का सामना करना पड़ा है। पुलिस की निगरानी में जैसे ही जुलूस शुरू हुआ 150-200 लोगों की भीड़ ने पुलिस वाहनों और पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया।

गुजरात: OBC युवक के घोड़ी पर चढ़ने पर ठाकुरों ने बारात पर हमला किया, 8 पुलिसकर्मी घायल, 70 गिरफ्तार

Next