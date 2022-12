Gujarat results: आप सीएम पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी 18745 वोट से हारे, बीजेपी प्रत्याशी को 77834 वोट मिले

Highlights आप प्रत्याशी को 59089 वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी अय्यर मुलुभाई हरदासभाई बेरा को 77834 वोट मिले। इसुदान गढ़वी खंभालिया सीट पर भाजपा प्रत्याशी से हार गए हैं।

Gujarat results: गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी खंभालिया सीट पर भाजपा प्रत्याशी से हार गए हैं। 18745 वोट से चुनाव हारे हैं। भाजपा प्रत्याशी अय्यर मुलुभाई हरदासभाई बेरा को 77834 वोट मिले। आप प्रत्याशी को 59089 वोट मिले।

राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि ‘आप’ ने सिर्फ 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया। गुजरात के लोगों के शुक्रगुजार हैं। आम आदमी पार्टी (आप) को गुजरात में 35 लाख वोट मिले हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गढ़ माना जाता है।

Gujarat: Aam Aadmi Party's CM face Isudan Gadhvi loses in Khambhalia as BJP candidate bounces back from early losses