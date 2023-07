गुजरात: बाढ़ की पानी से बुजुर्ग महिला और मुर्ती को बचाते दिखे पुलिस वाले, राज्य गृह मंत्री ने वीडियो शेयर कर पुलिसकर्मियों की तारीफ की

Highlights मौसम विभाग ने गुजरात को लेकर 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुजरात को लेकर 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। इस बीच जूनागढ़ शहर के बाढ़ से प्रभावित कई वीडियो वायरल हो रहे है।

गांधीनगर:गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आ गया है। इस दौरान जूनागढ़ के कई वीडियो वायरल हो रहे है जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाते हुए देखा गया है। इस बीच गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ पुलिस वाले एक बुजुर्ग महिला के साथ मूर्ति को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाते हुए देखा गया है।

बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात को लेकर 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि यहां पर अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है और इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि कुछ पुलिस वाले कमर भर पानी में डूबकर स्थनानियों को बचा रहे है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे है। वीडियो में पुलिसवालों को एक बुजुर्ग महिला को बाढ़ से बचाते हुए और उसे सुरक्षित जगह ले जाते हुए देखा गया है।

All the emotions in this one view🙏🏻



Junagadh police you are doing a wonderful job👍 pic.twitter.com/AeYFBwSjtV