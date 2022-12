गुजरात चुनाव 2022: दूसरे चरण का मतदान समाप्त, शाम 5 बजे तक हुआ 58.68 फीसदी मतदान

गांधीनगर: गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी चरण के तहत सोमवार को हुए मतदान में उदासीन साफ नजर आई। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि शाम 5 बजे तक 58.68 फीसदी मतदान दर्ज हुआ। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान समाप्त होते ही ईवीएम और वीवीपैट को सील और सुरक्षित किया जा रहा है।

ईवीएम और वीवीपैट को सील करने की तस्वीरें अहमदाबाद, वड़ोदरा और गांधीनगर से आने लगी हैं। दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव के तहत राज्य के 14 जिसों की 93 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सोमवार को संपन्न होते ही 833 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर, गुरुवार को आएंगे।

Approx 58.68% polling recorded till 5pm in the second phase of #GujaratAssemblyPolls: ECI pic.twitter.com/S9bBzvTu3A