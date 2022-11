गुजरात विधानसभा चुनावः नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदला जाएगा, 10 लाख नौकरियां, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर और बेरोजगारों को 3000 रुपये भत्ता, देखें बड़ी बातें

Highlights चुनाव दो चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होंगे। बीजेपी पिछले 27 सालों से राज्य में सत्ता में है। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी।

अहमदाबादः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। गहलोत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। गहलोत ने कहा कि हमने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस गुजरात में कूदेगी आप वाले नज़र नहीं आएंगे, आज वह नज़र नहीं आ रहे।

अशोक गहलोत ने कहा कि मैं हिमाचल से आया हूं। ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने वहां से अपना पूरा प्रचार वापस ले लिया? उन्होंने अपने उम्मीदवार वापस नहीं लिए। आप BJP को जिताना चाह रहे हैं। सत्ता में आने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदला जाएगा और सरदार पटेल स्टेडियम करने का वादा किया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के निर्वाचित होने पर यह घोषणापत्र पहली कैबिनेट में सरकार का दस्तावेज होगा। गहलोत ने कहा, "अगर हमारी सरकार बनती है तो यह घोषणापत्र पहली कैबिनेट में सरकार का दस्तावेज बन जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने यह घोषणापत्र जनता की पसंद के हिसाब से तैयार किया है। जैसा कि राहुल गांधी ने हमसे कहा कि लोगों से पूछा जाना चाहिए कि घोषणापत्र में क्या होना चाहिए, उनसे पूछा गया है और छह लाख से अधिक लोग इसके लिए आगे आए हैं। चुनाव दो चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होंगे। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। बीजेपी पिछले 27 सालों से राज्य में सत्ता में है।

Understand Morbi incident seriously. What problem does Govt have in constituting a Commission under a sitting or retd judge of High Court? If people are punished, people will be wary in future. That is governance - it is zero here: Rajasthan CM Ashok Gehlot#GujaratElections2022pic.twitter.com/KZA69FgweY