गुजरात विधानसभा चुनावः कांग्रेस ने जिग्नेश मेवानी समेत सात कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, 26 संसदीय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक नियुक्त, देखें लिस्ट

Highlights राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों और पार्टी के कई नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है। गुजरात में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है। महसाणा के लिए उदय लाल अंजना, वलसाड़ के लिए नितिन राउत हैं।

नई दिल्लीः कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इस सूची में जिग्नेश मेवानी भी शामिल हैं। गुजरात में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है।

