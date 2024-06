Gujarat Assembly Bypoll Results 2024 UPDATES: भाजपा ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे विधायक

Highlights Gujarat Assembly Bypoll Results 2024 UPDATES: चावड़ा ने 56228 वोट से कांग्रेस को हराया। Gujarat Assembly Bypoll Results 2024 UPDATES: बीजेपी प्रत्याशी को 100641 वोट मिले। Gujarat Assembly Bypoll Results 2024 UPDATES: कांग्रेस के दिनेशभाई तुलसीभाई पटेल को 44413 वोट मिले हैं।

Gujarat Assembly Bypoll Results 2024 UPDATES: लोकसभा चुनाव 2024 के साथ गुजरात में 5 सीट पर उपचुनाव हुआ था। पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव सात मई को हुए थे। मौजूदा विधायक अपनी सीट छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। गुजरातकांग्रेस के विधायक सी जे चावड़ा (बीजापुर), चिराग पटेल (खंभात), अरविंद लाडाणी (माणावदर), अर्जुन मोढवाडिया (पोरबंदर) और निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला (वाघोडिया) अपनी-अपनी सीट छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। सभी ने जीत दर्ज की। चावड़ा ने 56228 वोट से कांग्रेस को हराया।

#WATCH | Delhi: BJP workers burst crackers and celebrate outside the party headquarters. pic.twitter.com/A9E3J0lsH3 — ANI (@ANI) June 4, 2024

बीजेपी प्रत्याशी को 100641 वोट मिले। कांग्रेस के दिनेशभाई तुलसीभाई पटेल को 44413 वोट मिले हैं। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस को ओडेदरा राजू भीम को 116808 से हराया। मोढवाडिया को 133163 वोट मिले और राजू को 16355 वोट मिले। अरविंद लाडाणी ने 31016 वोट से हरिभाई गोविंदभाई कंसगरा को हराया।

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami joined the celebrations with workers at the state BJP office in Dehradun.



He says, " This result reflects the faith of the people of Devbhoomi in the revolutionary decisions taken under the able leadership of the Prime Minister and… pic.twitter.com/BVPbHmAxqP — ANI (@ANI) June 4, 2024

#WATCH | Agartala: Tripura CM Manik Saha says, "... Our party works for the nation... PM Modi has worked for the security of the country. He has strengthened our economy. We didn't achieve our set target. However, our alliance (NDA) is still winning. I would like to thank all the… pic.twitter.com/VMI2m5mBWz — ANI (@ANI) June 4, 2024

