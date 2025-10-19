Delhi Pollution: दिवाली से पहले दिल्ली में GRAP 2 प्रतिबंध लागू, AQI 'बहुत खराब' श्रेणी के करीब

नई दिल्ली:दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल ने रविवार को दिवाली से एक दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी में GRAP 2 के तहत प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक बयान में कहा, "दिल्ली का AQI सुबह से ही बढ़ रहा है और शाम 4:00 बजे 296 और शाम 7:00 बजे 302 दर्ज किया गया। IMD/IITM के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में AQI के और बिगड़ने की भी भविष्यवाणी की गई है।"

केंद्रीय एजेंसी के बयान में कहा गया है, "उप-समिति, तदनुसार, पूरे एनसीआर में मौजूदा जीआरएपी के चरण-II ('बहुत खराब' वायु गुणवत्ता) के तहत सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लेती है, साथ ही पहले से लागू चरण-I की कार्रवाइयों को भी लागू करती है।"

जीआरएपी 2 प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए गए हैं जब राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को लगातार छठे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'खराब' दर्ज किया गया, जबकि दिवाली पर वायु गुणवत्ता के स्तर के और बिगड़ने की आशंका है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा कि रविवार शाम को एक्यूआई 296 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' स्तर के करीब है। इस बीच, नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि फरीदाबाद में यह 'मध्यम' स्तर पर रहा।

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 268 रहा, जबकि पिछले दो दिनों में यह 254 और 245 दर्ज किया गया था। राजधानी में 'परीक्षण के आधार पर' हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है, जिससे वायु गुणवत्ता और बिगड़ने की आशंका है।

Web Title: GRAP 2 restrictions imposed in Delhi ahead of Diwali as AQI nears ‘very poor’ category