अटल जयंती पर सुशासन का भव्य संदेश, पंचकूला बना साक्षी, मुख्यमंत्री सैनी ने नए अंदाज में दी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 24, 2025 20:30 IST2025-12-24T20:29:17+5:302025-12-24T20:30:08+5:30

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रातः पंचकूला में पुलिस एवं आईटीबीपी के जवानों की अटल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

grand message good governance Atal Jayanti Panchkula became witness Chief Minister Saini paid tribute to Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee in a new style | अटल जयंती पर सुशासन का भव्य संदेश, पंचकूला बना साक्षी, मुख्यमंत्री सैनी ने नए अंदाज में दी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि

file photo

Highlightsहरियाणा में श्री वाजपेयी की पहली प्रतिमा का भव्य अनावरण किया। ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी बनने का गौरव प्राप्त किया।

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सुशासन के पुरोधा, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को इस वर्ष एक अनूठे और प्रेरणादायी अंदाज में मनाने की पहल कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। 25 दिसंबर 2025, वीरवार को पड़ने वाली अटल जयंती के अवसर पर "हरि की धरा" हरियाणा में शिवालिक की तलहटी में बसे पंचकूला ने इन ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी बनने का गौरव प्राप्त किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की पूर्व संध्या पर पंचकूला के अटल पार्क में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने हरियाणा में श्री वाजपेयी की पहली प्रतिमा का भव्य अनावरण किया। वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रातः पंचकूला में पुलिस एवं आईटीबीपी के जवानों की अटल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जिससे सुशासन, राष्ट्रसेवा और अनुशासन का सशक्त संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशा-निर्देशों पर अटल जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने हेतु विस्तृत कार्यक्रम मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्रीय व हरियाणा मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद एवं विधायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री स्वयं पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उल्लेखनीय है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा सीएम विंडो की अवधारणा के साथ की गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष इस आयोजन में सुशासन के नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। 

Web Title: grand message good governance Atal Jayanti Panchkula became witness Chief Minister Saini paid tribute to Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee in a new style

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Atal Bihari VajpayeeBJPNayab Singh SainiNarendra ModiAmit Shahअटल बिहारी वाजपेयीनायब सिंह सैनीनरेंद्र मोदीअमित शाह