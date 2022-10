जम्मू में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहे लोग मतदाता के रूप में करा सकते हैं पंजीकरण, प्रशासन ने जारी किया आदेश

Highlights जम्मू के उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को एक वर्ष से अधिक समय तक जिले में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने का आदेश भेजा। आदेश के अनुसार, आधार कार्ड, पानी/बिजली/गैस कनेक्शन, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पंजीकृत भूमि विलेख आदि जैसे किसी भी दस्तावेज का उपयोग निवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

श्रीनगर: जम्मू के उपायुक्त ने सभी तहसीलदारों (राजस्व अधिकारियों) को एक वर्ष से अधिक समय तक जिले में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने का आदेश भेजा। आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया था कि मतदाता सूची के चल रहे विशेष सारांश संशोधन में पंजीकरण के लिए कोई पात्र मतदाता न बचे।

आदेश के अनुसार, आधार कार्ड, पानी/बिजली/गैस कनेक्शन, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पंजीकृत भूमि विलेख आदि जैसे किसी भी दस्तावेज का उपयोग निवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि विशेष सारांश संशोधन नए मतदाताओं के पंजीकरण, विलोपन, सुधार, उन मतदाताओं के स्थानांतरण के लिए है जो जम्मू और कश्मीर में अंतिम सारांश संशोधन के बाद से पलायन कर चुके हैं या मर गए हैं।

Letter issued by Deputy Commissioner of Jammu for acceptance of documents for registration as electors authorizes all tehsildars to issue certificate of residence to people residing in Jammu "for more than one year." pic.twitter.com/V958ZAQilm

निर्देश का विरोध किया गया क्योंकि राजनीतिक दलों ने आदेश का विरोध किया। आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि पार्टी सरकार के इस कदम का विरोध करती है। यही नहीं, आगे ये भी कहा गया कि भाजपा चुनावों से डरती है और जानती है कि वह बुरी तरह हार जाएगी।

The Government is going ahead with its plan to add 25 lakh non-local voters in J&K and we continue to oppose this move. BJP is scared of the elections & knows it will lose badly. People of J&K must defeat these conspiracies at the ballot box. pic.twitter.com/U6fjnUpRct